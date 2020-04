Coronavirus: Croazia, i contagi confermati sono attualmente 867

- Il numero dei contagi da coronavirus confermati in Croazia è attualmente pari a 867, con un aumento di 77 rispetto a ieri. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità di Zagabria Vili Beros in conferenza stampa. Beros ha riferito che "sono stati effettuati 7.015 tamponi e sono in tutto 1.200 gli operatori sanitari che si trovano attualmente in auto-isolamento". E' stato riscontrato il primo caso di contagio nella regione di Viroviticko-podravska e il contagio si è esteso pertanto a tutte le regioni croate. (Zac)