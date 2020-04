Coronavirus: Montenegro, il numero dei contagi sale a 120

- Il numero dei contagi da coronavirus confermati in Montenegro è salito a 120, dopo 11 nuovi tamponi positivi effettuati da ieri sera. Lo ha annunciato oggi il direttore dell'Istituto per la sanità pubblica del Montenegro Boban Mugosa in conferenza stampa. Mugosa ha riferito che "10 nuovi contagi sono stati riscontrati a Podgorica e un contagio, il primo, è stato rilevato a Niksic". Tra i 120 contagiati, 14 sono i minori di 19 anni. In Montenegro sono stati finora confermati due decessi di persone positive al coronavirus.(Mop)