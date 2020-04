Coronavirus: Pd Campidoglio, sabotaggio laboratorio San Camillo lascia senza parole

- "Il sabotaggio delle apparecchiature del laboratorio per test Covid-19 del San Camillo che doveva essere attivato oggi è un fatto gravissimo che ci lascia senza parole". Così, in una nota, il gruppo del Pd capitolino. "Sapere che in questo di grave emergenza nazionale c'è chi commette azioni di questa portata non può che intristire e addolorare tutti noi. Auspichiamo che il laboratorio possa comunque entrare in funzione a breve e confidiamo che i responsabili di questo gesto vengano prontamente assicurati alla giustizia".(Com)