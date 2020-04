India-Francia: coronavirus, colloquio telefonico Modi-Macron

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto un colloquio telefonico ieri col presidente della Francia, Emmanuel Macron, incentrato sulla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Modi ha porto a Macron le condoglianze per la perdita di vite umane in Francia. I due leader hanno discusso di vari aspetti, nazionali e internazionali, della crisi e sottolineato l’importanza del coordinamento globale e della condivisione di informazioni. Inoltre, hanno evidenziato la necessità di non perdere di vista anche altre importanti questioni come quella del cambiamento climatico e hanno espresso fiducia nel contributo che la partnership bilaterale può offrire all’avanzamento di uno spirito di solidarietà. Macron ha concordato sul fatto che la pandemia costituisce un punto di svolta per la storia contemporanea e che offre l’opportunità di costruire una nuova globalizzazione con l’umanità al centro. Infine, ha accolto il suggerimento di Modi sulla pratica dello yoga per il benessere psicofisico di milioni di persone chiuse in casa. (Inn)