Coronavirus: Tajani (FI) a governo, sito Inps bloccato, cittadini non sanno come accedere a risorse

- Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, presente al tavolo in corso a palazzo Chigi tra governo e opposizioni, solleva la questione del sito Inps in tilt: "Il sito dell'Inps è bloccato e i cittadini non sanno come accedere alle risorse necessarie per pagare l'affitto di casa, le bollette o per comprare medicine e pannoloni - scrive in un post su Facebook -. E' una delle questioni che stiamo ponendo al governo come centrodestra. Bisogna fare in fretta". (Rin)