Cina: porti, esperti prevedono possibile interruzione catena di approvvigionamento per pandemia (2)

- "La crisi delle esportazioni potrebbe protrarsi per tutto il 2020", ha affermato invece Julian Evans-Pritchard, economista cinese presso Capital Economics, stimando che le esportazioni cinesi del secondo trimestre potrebbero contrarsi fino al 30 per cento su base annua. I tassi di utilizzo delle navi portacontainer da Shanghai al Nord America e in Europa sono stati dell'85 per cento la scorsa settimana, in calo di dieci punti percentuali rispetto a una settimana prima, secondo i dati monitorati dallo Shanghai Shipping Exchange. Anche le tariffe di trasporto sono diminuite, con rotte europee in calo del 3,1 per cento settimanale dal 27 marzo a 764 dollari per unità equivalente a venti piedi (teu) e rotte verso la costa occidentale degli Stati Uniti in calo del 2,2 per cento a 1.515 dollari per teu. Ding ha aggiunto che potrebbe essere necessario del tempo prima che i dati sulla movimentazione delle merci mostrino la portata della contrazione della domanda globale poiché molti porti stanno ancora eliminando gli arretrati. (segue) (Cip)