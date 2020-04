Cina: porti, esperti prevedono possibile interruzione catena di approvvigionamento per pandemia (3)

- La scorsa settimana i volumi di movimentazione dei container nel porto più grande della Cina a Shanghai hanno raggiunto 110 mila teu, circa il 90 per cento dei livelli pre-virus e anche altri porti stanno cercando di affrettarsi con le spedizioni verso i clienti esteri prima che entrino in vigore restrizioni più rigorose sui movimenti. "Molti esportatori sono stati informati dai clienti delle cancellazioni degli ordini per i prossimi due mesi [...] portando ad una crescente pressione sulla catena di approvvigionamento delle imprese a monte", cita una dichiarazione del China National Textile and Apparel Council (Cntac), l'associazione tessile nazionale. Un sondaggio del Cntac ha mostrato che la settimana scorsa il 37 per cento delle 242 società considerate ha segnalato la cancellazione degli ordini di esportazione, mentre il numero di aziende che hanno segnalato ordini di esportazione a meno del 50 per cento dei livelli pre-virus è aumentato di 11,4 punti percentuali al 26,4 per cento. (Cip)