Coronavirus: volo da Turchia per trasporto urgente cellule per trapianto al Bambino Gesù

- È stato necessario un volo del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e atterrato in serata a Ciampino, per prelevare le cellule staminali emopoietiche (Cse) di un donatore turco e trasportarle urgentemente a Roma per un bambino in attesa di trapianto urgente al Bambino Gesù. È la prima volta che per simili emergenze si ricorre al velivolo dell'Aeronautica militare fuori dai confini nazionali. Intervento dovuto alle restrizioni del traffico commerciale legate all'emergenza Coronavirus. Un lavoro di squadra e di rete che ha visto come protagonisti anche il Centro nazionale trapianti, il Registro italiano Ibmdr, l'Ambasciata italiana in Turchia, l'Ambasciata turca in Italia oltre all'ospedale Bambino Gesù. Le cellule staminali emopoietiche sono destinate ad un bimbo di 2 anni affetto da Linfoistiocitosi emofagocitica primaria (Hlh) e ricoverato in attesa di trapianto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, presso il Dipartimento di onco-ematologia e terapia cellulare e genica. (segue) (Com)