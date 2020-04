Coronavirus: volo da Turchia per trasporto urgente cellule per trapianto al Bambino Gesù (3)

- L'emergenza Covid-19 non sta rallentando i trapianti di cellule staminali emopoietiche, anzi, i numeri dei trapianti del primo trimestre di quest'anno sono più alti del corrispondente periodo del 2019; oggi più che mai è fondamentale rinnovare l'appello ai donatori affinché rispondano positivamente alla chiamata nel caso di compatibilità con un ricevente. Negli ospedali sono garantiti percorsi dedicati e sicuri per la donazione. La rete trapiantologica del Gitmo e dell'Ibmdr è riconoscente alla Presidenza del Consiglio per quanto ha fatto e per quanto potrà fare in futuro in situazioni di analoga urgenza, in assenza di soluzioni alternative. Gli aeromobili del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, con sede a Ciampino, vengono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza, di ammalati, traumatizzati gravi e di organi per trapianti. (Com)