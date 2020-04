Coronavirus: Salvini e sindaci Lega, stop a pedaggi autostradali

- Il leader della Lega Matteo Salvini e il responsabile nazionale dei sindaci leghisti Stefano Locatelli, primo cittadino di Chiuduno (Bergamo), chiedono che "Autostrade per l’Italia renda gratuito il pedaggio: viste le restrizioni del governo, chi viaggia lo fa solo per emergenza o per attività fondamentali. Sarebbe - insistono - un aiuto concreto, rapido e di buonsenso". (Rin)