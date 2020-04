Coronavirus: Albania, confermati nuovi 16 casi, sale a 259 numero contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 16 nuovi casi di coronavirus sono stati confermati in Albania nelle ultime 24 ore, facendo salire a 259 il numero dei contagiati. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità albanese. La capitale Tirana continua a essere l'epicentro dell'epidemia con 140 casi, circa il 54 per cento del totale, seguita da Durazzo con 29 casi e da Fier, circa 80 chilometri a sud di Tirana con 23 casi. In tutto sono 17 le città in cui si sono verificati casi positivi al Covid-19. Attualmente sono 79 le persone ricoverate, di cui otto in terapia intensiva e quattro in gravi condizioni. E' salito invece a 67 il numero dei malati considerati ormai guariti, dopo che due test consecutivi sono risultati negativi. (Alt)