Coronavirus: sindacati autonomi rider, segnalati furti e aggressioni a lavoratori, no a guerra tra poveri

- “Ci sono arrivate segnalazioni di numerosi episodi di furti e aggressioni a Milano avvenuti ai danni di alcuni fattorini, durante il turno. La situazione è grave. I rider, una delle categorie di lavoratori meno tutelate, stanno diventando dei bersagli mobili, appetibili a chi non ha nulla da perdere, perché a sua volta abbandonato in strada alla mercé del virus e ai morsi della fame. Fermiamo subito questa guerra tra poveri”. Lo denunciano con un post Facebook i sindacati autonomi della categoria Deliverance Milano e Riders union Roma. (com)