Coronavirus: Asst Giovanni XXIII Bergamo, attivo servizio per le videochiamate a casa per pazienti covid-19

- È entrato in funzione il servizio che permette di mantenere i contatti con familiari dei pazienti ricoverati in tutti i reparti di degenza covid-19 dell'Asst Papa Giovanni XXIII, comprese le terapie intensive ed il prontosSoccorso. L'attività è garantita al momento dal lunedì al venerdì dalle 11 alle ore 15.30. Lo comunica in una nota l'ospedale bergamasco. Ad oggi sono già 30 i pazienti ricoverati in reparti Covid-19, inclusa una terapia intensiva, ad aver usufruito del servizio. "È stato molto gradito da parte di parenti e degenti – ha riferito Andreina Scotti, coordinatrice infermieristica di terapia intensiva - Particolarmente emozionante il suo utilizzo da parte di due pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno dei quali ha potuto parlare in videochiamata sia con il figlio che con la moglie". Notevole la dotazione di strumentazione tecnologica a disposizione per effettuare le videochiamate a casa: già presenti nei reparti 45 dispositivi tra mini tablet e smartphone. Altri 30 andranno ad aggiungersi in settimana. È previsto l'arrivo di molti altri dispositivi a breve e l'elenco si aggiorna di giorno in giorno grazie alla generosità di molti soggetti. Tutti i dispositivi vengono controllati, messi in funzione e dotati di sim e di software dal team di Antonio Fumagalli, direttore dell'Ict, che proprio in questi giorni è impegnato tra l'altro nella messa a punto della rete informatica del presidio ospedaliero in via di ultimazione alla Fiera di Bergamo. Grazie al personale della Direzione Professioni Sanitarie e Sociali, è stato organizzato e testato nei giorni scorsi il percorso di supporto, al fine di verificarne la fattibilità e le procedure di sicurezza.(com)