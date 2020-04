Venezuela: Guaidò rilancia offerta Usa per "transizione democratica" nel paese (3)

- A sostegno della proposta Usa si è schierata la segreteria generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). Si tratta di "una proposta valida di soluzione per uscire dalla dittatura usurpatrice e recuperare la democrazia nel paese". La strategia di Washington, "merita l'appoggio di tutti coloro che lottano per elezioni libere e trasparenti in Venezuela", si legge nella nota della segreteria generale Osa. Rimane "imprescindibile la liberazione immediata dei prigionieri politici, così come il ripristino" delle istituzioni democratiche, sottolinea la segreteria generale avvertendo che la soluzione della crisi passa "inesorabilmente" dall'uscita dal paese delle "migliaia di agenti di sicurezza e Intelligence stranieri". L'ente panamericano definisce inoltre "fondamentale" il coinvolgimento della "comunità regionale e internazionale" per porre rimedio "alla drammatica situazione umanitaria" che vive il paese. (segue) (Brb)