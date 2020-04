Venezuela: Guaidò rilancia offerta Usa per "transizione democratica" nel paese (4)

- L'offerta è stata però presto respinta dal governo venezuelano. In una nota, Caracas ha fatto sapere che "non accetta e non accetterà mai" imposizioni di un qualsiasi governo straniero, e meno ancora di quello degli Stati Uniti, le cui "minacce" e tentativi di "estorsione" - nel pieno "della più spaventosa pandemia mondiale" - sono ulteriore prova di un atteggiamento "miserabile". Il "governo bolivariano ribadisce che il Venezuela "è un paese libero, sovrano, indipendente e democratico e che non accetta, né accetterà mai nessuna tutela, di nessun governo straniero", si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri. La "pseudo proposta statunitense" conferma che Washington "non ha la minima conoscenza dell'ordinamento giuridico venezuelano e del funzionamento delle sue istituzioni", attacca Caracas rilevando come "curiosa" la decisione di "sfilare la sedia" a Guaidò, "scelto a inizio 2019 come punta di lancia della strategia golpista". La politica dell'amministrazione di Donald Trump, prosegue la nota, ha "completamente perso la sua rotta. In una settimana" è passata "dalle estorsioni e le minacce ai funzionari" del governo Maduro,"comprese taglie sulla loro cattura, all'offerta di un obbrobrio di accordo" per la transizione. (segue) (Brb)