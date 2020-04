Venezuela: Guaidò rilancia offerta Usa per "transizione democratica" nel paese (5)

- Dall'apertura della crisi, diversi sono stati i tentativi, inascoltati, di avvicinamento tra le parti per arginare le conseguenze della crisi. A settembre del 2019, Guaidò aveva ha detto che nel corso del fallito tentativo di dialogo propiziato dal regno di Norvegia a Barbados, era stata proposto a Maduro uno schema simile a quello formalizzato ieri dalla Casa Bianca. Un piano che prevedeva "l'uscita immediata di Maduro e la mia separazione dall'incarico, fino a elezioni presidenziali reali", spiegava Guaidò. L'obiettivo del "consiglio di governo" sarebbe quello di consentire "l'ingresso immediato degli aiuti umanitari", e di arrivare "a un accordo per superare l'isolamento economico del Venezuela, figlio delle cattive politiche del regime", ha aggiunto. Per poter arrivare a nuove elezioni, la delegazione antigovernativa avrebbe proposto a Maduro il rinnovo completo del Consiglio nazionale elettorale (Cne), la liberazione di "prigionieri politici", l'apertura alla partecipazione di tutti i partiti alla contesa, e chiesto "garanzie di sicurezza personale" a tutti i soggetti coinvolti nel processo. L'offerta non fu mai raccolta. (segue) (Brb)