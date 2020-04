Tunisia: 45 ingegneri e tecnici bloccati in Algeria dalla chiusura delle frontiere

- Sono 45 gli ingegneri e tecnici tunisini rimasti bloccati in Algeria dallo scorso 21 marzo, quando sono state chiuse le frontiere terrestri tra i due paesi per contenere il contagio di coronavirus. Il gruppo, come riporta oggi l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, ha deciso di lanciare un appello al presidente della Repubblica, Kais Saied, e al capo del governo, Elyes Fakhfakh, perché intervengano e favoriscano il loro rientro in patria. In precedenza, infatti, le autorità tunisine avevano respinto il loro ingresso nel paese attraverso il posto di frontiera di Bouchebka. I 45 tunisini si trovano a Tebassa e sostengono di non essere più in grado di pagare l’hotel che attualmente li ospita.(Tut)