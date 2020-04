Polonia: Pkn Orlen, Commissione Ue da via libera ad acquisizione Energa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato via libera all’acquisizione della società Energa da parte della polacca Pkn Orlen. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap” riprendendo il contenuto di una nota dell’azienda, in cui il sostegno dell’esecutivo comunitario viene definito “incondizionato”. “Si tratta di un nuovo passo in avanti verso la realizzazione di un obiettivo strategico: la costruzione di un gruppo forte, in grado di competere sul mercato anche in situazioni difficili come quella attuale”, ha detto il presidente di Pkn Orlen, Daniel Obajtek, aggiungendo che l’operazione contribuirà a rafforzare il settore energetico e l’economia nazionale. (Vap)