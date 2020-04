Coronavirus: Iv, permettere uscite a persone autistiche

- "Spero che la ministra Lamorgese e il ministro Speranza accolgano subito la proposta lanciata oggi da Matteo Renzi in Senato: domani, nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, assumano un provvedimento che dica con chiarezza una cosa semplice, semplice, ossia che le persone autistiche e con disabilità intellettive e sensoriali, minorenni e maggiorenni, possono uscire di casa accompagnate da un familiare per una passeggiata, per un giro in bicicletta o in macchina. Senza necessità di certificati di medici o specialisti, senza faticosa burocrazia ma semplicemente portando con sé l'attestazione di gravità della legge 104". E' quanto scrive in una nota la deputata di Italia viva, Lisa Noja, componente della commissione Affari Sociali della Camera "Stiamo parlando - rimarca - di consentire un'attività che ha valore terapeutico fondamentale per ragazzi che soffrono terribilmente la costrizione in casa. E di certo proprio per le difficoltà relazionali legate ai disturbi dello spettro autistico, non si corre nessun rischio di assembramenti. Quello che chiediamo è solo di prendere subito una decisione di buon senso tanto attesa da famiglie che patiscono molto più di altre le difficoltà di questa emergenza", conclude.(Rin)