Kosovo: commissario Ue Varhelyi accoglie con favore revoca tariffe su merci da Serbia e Bosnia

- Il commissario europeo all'Allargamento e alle politiche di vicinato, Oliver Varhelyi, accoglie "con favore" la decisione del Kosovo di revocare le "tariffe per le merci provenienti da Serbia e Bosnia ed Erzegovina, essenziale per la ripresa del dialogo con la Serbia", ha scritto Varhelyi sul suo profilo Twitter. "Devono essere superate tutte le barriere commerciali: la cooperazione regionale è fondamentale e necessaria, anche per combattere la diffusione di coronavirus", ha aggiunto. (Beb)