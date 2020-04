Ucraina: da oggi operativa l'Agenzia statale per lo sviluppo del turismo

- A partire da oggi diventa operativa in Ucraina l’Agenzia statale per lo sviluppo del turismo. Lo ha annunciato la direttrice dell’Agenzia, Maryana Oleskiv, ripresa dai media locali. “L’Agenzia statale per il turismo inizierà il suo lavoro a partire dal primo aprile”, ha spiegato Okeskiv, pur rilevando come le selezioni per gli ufficiali dell’agenzia non verranno aperte fino a quando sarà finito il periodo di quarantena in vigore in Ucraina. Priorità dell’agenzia sarà lo sviluppo del turismo domestico, “dando vita a una cultura del viaggio in Ucraina”. (Res)