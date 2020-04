Coronavirus: Del Re, massimo impegno per aiutare i paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa la pandemia di Covid-19 inizia a diffondersi in maniera preoccupante e occorre impegnarsi al massimo per aiutare i paesi africani, dove i sistemi sanitari sono estremamente fragili. Lo ha detto la viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in un’intervista a “Radio in blu”. “Per l’Africa sono molto preoccupata. L’epidemia comincia a diffondersi in maniera preoccupante. I paesi colpiti sono molti ma soprattutto il Sudafrica, il Nord Africa e l’Africa occidentale. Dobbiamo impegnarci al massimo per aiutare questi paesi, soprattutto l’Africa sub-sahariana e il Sahel, dove già persistono delle epidemie e la malnutrizione cronica e dove i sistemi sanitari sono estremamente fragili. Ho già parlato con tutti i ministri degli Esteri dei paesi africani per coordinarci e ho ricevuto l’altro giorno una graditissima telefonata da parte del ministro degli Esteri della Mauritania. Siamo preoccupati perché i sistemi sanitari sono molto deboli e noi dobbiamo aiutare questi paesi anche in questo momento, perché aiutando gli altri si contribuisce a controllare qualcosa che poi rischia di tornare da noi. Aiutare gli altri non significa togliere aiuti a noi, ma è un investimento per ristabilire un equilibrio globale, lo abbiamo già visto con paesi come l’Albania. Quest’ottica sarà probabilmente l’elemento positivo che emergerà in un momento così drammatico”, ha affermato Del Re. (segue) (Res)