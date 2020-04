Coronavirus: Del Re, massimo impegno per aiutare i paesi africani (2)

- La viceministro ha poi sottolineato la necessità di intervenire anche in quei paesi che già prima dello scoppio della pandemia vivevano una situazione critica, come i campi rifugiati in Siria, Libia, Yemen, Bangladesh. “Lì è difficilissimo intervenire ma è nostro dovere assoluto farlo per tanti motivi, anche perché non vogliamo che il virus continui a vessarci come in questo momento. Sto ricevendo messaggi di solidarietà da persone che vivono in condizioni estreme, il che rappresenta una nota veramente importante su cui riflettere. È l’esperienza che porta loro a fare questo: capiscono il sentimento di paura, disperazione, depressione, smarrimento che stiamo provando noi e questo è un insegnamento da comunicare a tutti e a cui tutti dovremmo fare riferimento perché impariamo moltissimo da queste persone, riscoprendo un grande senso di umanità”, ha proseguito Del Re, sottolineando poi l’attività diplomatica messa in campo dalla Farnesina e dalla sua Unità di crisi che è al lavoro ininterrottamente. “La questione è sotto controllo. La Farnesina è molto impegnata in azioni diplomatiche grazie alle quali siamo riusciti a riaprire alcune compagnie (Neos, Blu Panorama, Alitalia) per fare in modo che si prendessero in carico la questione dei nostri connazionali all’estero, con una enorme attenzione ai casi individuali e alle situazioni più delicate”, ha spiegato la viceministro. (Res)