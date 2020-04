Lavoro: Istat, +0,1% l'occupazione femminile a febbraio

- A febbraio, tra le donne, aumentano il tasso di occupazione (+0,1 punti percentuali) e quello di inattività (+0,1 punti) mentre diminuisce quello di disoccupazione (+0,3 punti); tra gli uomini, invece, il calo (-0,1 punti) del tasso di occupazione si contrappone all’aumento di quello di disoccupazione (+0,1 punti) e alla sostanziale stabilità del tasso di inattività. Lo ha fatto sapere l'Istat nella sua ultima nota relativa occupati e disoccupati a febbraio 2020. Su base annua, il tasso di disoccupazione cala di 0,7 punti per entrambe le componenti di genere così come aumenta quello di inattività (+0,2 per gli uomini e +0,4 per le donne). Il tasso di occupazione, stabile per le donne, tra gli uomini aumenta di 0,4 punti.(Ren)