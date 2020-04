Coronavirus: Di Maio, Ue ci lasci spendere quanto possibile per aiutare gli italiani

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato da “Fanpage.it”, ha parlato dell’emergenza coronavirus e delle misure che il governo sta mettendo in atto per affrontare la crisi economica e sanitaria. “Sarà la comunità scientifica a dirci quando riaprire, del tutto o in parte. C'è un comitato scientifico che dirà al governo quando potremo tornare alla normalità. Quello che posso dire è che quanto più saremo responsabili, stando a casa, prima riapriremo. Se invece continueremo a fare i furbi – i dati del ministero dell'Interno sulle denunce lo dimostrano – allungheremo i tempi della chiusura, che ovviamente ha anche un impatto economico”. Proprio sulla questione economica il ministro fornisce delle specifiche. “L'Italia chiede di poter spendere tutto quello che serve, per aiutare i nostri disoccupati, i nostri studenti, i nostri anziani, i nostri imprenditori, i nostri lavoratori. Per farlo abbiamo bisogno del sostegno della Banca centrale europea e abbiamo bisogno in questo momento di condividere i rischi a livello europeo, per poi condividere le opportunità insieme”, spiega Di Maio, secondo cui sarà importante farsi “trovare pronti”. (segue) (Res)