Coronavirus: Di Maio, Ue ci lasci spendere quanto possibile per aiutare gli italiani (2)

- Il ministro parla del dibattito europeo sull’emergenza, specificando che l’Italia non ha certamente colpe per la diffusione della pandemia. “La nostra generazione sfortunatamente ha già pagato lo scotto di una crisi, dieci anni fa. Ma cosa abbiamo imparato da quella situazione? Non si supera una crisi con l'austerità, ma investendo e spendendo. Il Mes già non ha funzionato in Grecia, figuriamoci adesso”, spiega Di Maio, secondo cui invece l’Italia propone “agli Stati europei di condividere i rischi adesso, per condividere in futuro le opportunità". Riguardo alla possibilità di un rinnovamento dell'Ue europea dopo questa fase Di Maio ha una posizione chiara: "Penso che il tema che la riforma delle istituzioni fosse già un'esigenza emersa prima di questa crisi, e infatti era stata lanciata la ‘Conferenza sul futuro dell'Unione europea', che doveva durare due anni, per discutere degli assetti dell'Europa”. Il ministro ha auspicato che questo appuntamento si svolga effettivamente, ma senza strumentalizzarlo “per rimandare gli interventi per uscire da questa crisi: quindi interventi subito, poi parleremo degli assetti futuri". (Res)