Somalia: Club di Parigi concorda cancellazione debito per 1,4 miliardi di dollari (2)

- Alla riunione di ieri hanno partecipato anche rappresentanti del Fondo per lo sviluppo del Kuwait, del Fondo per lo sviluppo saudita e del Fondo per lo sviluppo di Abu Dhabi, i quali hanno espresso il loro sostegno ai termini dell'accordo tra il Club di Parigi e il governo della Somalia e hanno espresso la loro disponibilità a fornire alla Somalia aiuti “nell'ambito dell’iniziativa Hipc e in conformità con i termini e le condizioni adottati dai rispettivi Consigli di amministrazione”. I rappresentanti dei membri del Club di Parigi hanno inoltre espresso il loro impegno ad attuare la componente finale della riduzione del debito prevista dall'iniziativa Hipc non appena la Somalia avrà soddisfatto le condizioni per raggiungere il punto di completamento. Alla riunione hanno partecipato, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei governi di Brasile, Canada, Finlandia, Corea, Svezia e Svizzera, nonché del Fondo monetario internazionale (Fmi), dell’Agenzia internazionale per lo sviluppo (Ida), della Banca africana di sviluppo (Afdb), della Commissione europea e del segretariato della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). (segue) (Res)