Somalia: Club di Parigi concorda cancellazione debito per 1,4 miliardi di dollari (4)

- Inoltre, il Consiglio direttivo dell’Fmi ha approvato accordi triennali nell'ambito dell'Extended Credit Facility (Ecf) e dell'Extended Fund Facility (Eff) per un importo di 395,5 milioni di dollari. Il programma sosterrà l'attuazione da parte delle autorità del loro ambizioso programma di riforme e catalizzerà il finanziamento agevolato dei donatori, aiutando il paese ad attuare il suo piano di sviluppo nazionale per costruire una maggiore resilienza economica, promuovere una crescita più elevata e inclusiva e ridurre la povertà. Secondo l’Fmi, nonostante il contesto resti difficile dal punto di vista della sicurezza, politico e climatico, la Somalia ha compiuto passi in avanti nell'attuare le riforme economiche. La crescita economica e l'inflazione sono state relativamente stabili: nel 2019, si stima che il prodotto interno lordo (Pil) sia cresciuto del 2,9 per cento, tuttavia l'impatto della recente invasione di locuste del deserto e della pandemia di coronavirus rende inevitabilmente meno sicure le prospettive a breve termine. I dati fiscali riflettono invece la buona performance fatta registrare nel 2019, con i ricavi delle entrate nazionali che hanno superato gli obiettivi indicativi stabiliti nel Programma di monitoraggio dell’Fmi, determinando un lieve avanzo fiscale. In tale contesto, i nuovi accordi di finanziamento triennali dell'Fmi mirano ad ancorare le politiche a medio termine durante il periodo tra la decisione Hipc e i punti di completamento. Il programma, in particolare, mira a guidare le politiche fiscali attraverso un solido quadro fiscale a medio termine (Mtff) e a equilibrare le priorità di sviluppo e la sostenibilità fiscale dell’economia somala. (segue) (Res)