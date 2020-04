Somalia: Club di Parigi concorda cancellazione debito per 1,4 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma mobiliterà inoltre ulteriormente le entrate nazionali per sostenere l'autosufficienza, la fornitura di servizi pubblici e la stabilità sociale. Tuttavia, lo spazio fiscale rimarrà limitato: per garantire la disponibilità di risorse sufficienti per le spese di sviluppo critiche, è stato quindi fissato un massimale per le spese per la compensazione e l'uso di beni e servizi. Le spese continueranno a essere limitate dalla dimensione complessiva delle entrate, con un limite zero all'accumulo di nuovi debiti. Inoltre, il programma attribuisce un'importanza cruciale al mantenimento e all'approfondimento delle relazioni fiscali intergovernative. Tra gli altri obiettivi che il programma si prepone ci sono quello di approfondire e ampliare le riforme in corso di gestione del finanziamento pubblico; migliorare le politiche e le capacità della Banca centrale; rafforzare il quadro di vigilanza sulla stabilità finanziaria; sostenere gli sforzi per migliorare la governance e la strategia nazionale anti-corruzione delle autorità; sostenere la crescita a lungo termine e la riduzione della povertà. (Res)