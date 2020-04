Coronavirus: Bernini (FI), pericoloso promettere soldi che non ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal buono spesa fino alla cassa integrazione, i 400 milioni di euro che andranno a circa 8.100 Comuni non sono sufficienti. Stiamo promettendo agli italiani chiusi in casa soldi che non ci sono". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, nel corso di "Mattino cinque" su Canale5. Per la senatrice, questo atteggiamento "è molto pericoloso perché si creano le premesse per un’emergenza sociale che rischia di diventare emergenza criminale. Servono subito almeno altri 50 miliardi". (Rin)