Coronavirus: Misiani (Pd), dl economico aprile sarà superiore e non di poco a quello di marzo

- Nonostante sia "presto per dare cifre" il decreto economico che il governo varerà ad aprile "sarà sicuramente superiore e non di poco al decreti di marzo. Sarà soprattutto un decreto che metterà sul tappeto tutte le risorse che sono necessarie per raggiungere gli obiettivi che ricordavo, sostenere il sistema produttivo, aiutare le famiglie in condizioni di bisogno". Lo ha chiarito ad "Agorà" su Rai3, Antonio Misiani, senatore del Partito democratico e viceministro dell'Economia e delle finanze. (Rin)