Coronavirus: Fontana, su ospedale Fiera Milano vorrei capire cosa abbia fatto governo

- "Al di là delle polemiche vorrei capire cosa abbia fatto il governo centrale in questa faccenda, per curiosità vorrei saperlo. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al programma radiofonico “Centocittà” in onda su Rai Radio 1 interpellato su a chi spettino i meriti della realizzazione in 14 giorni dell’ospedale a FieraMilanocity. “Non voglio fare alcuna polemica - ha aggiunto - ma credo che il merito sia innanzitutto dei milanesi, della Fondazione Fiera, di Guido Bertolaso e Enrico Pazzali. Lasci stare la Regione, la tiriamo fuori così non si dice che parlo per interesse personale. Sono molto contento, non festeggio perché in questi momenti non si festeggia neanche quando si ottiene un buon risultato. Presto - ha concluso il governatore lombardo - si dovrebbe riuscire ad inaugurare anche l'ospedale di Bergamo degli alpini che è un altro segnale importante". (Rem)