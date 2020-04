Polonia: elezioni presidenziali, Pis vuole estendere voto per corrispondenza a tutti i cittadini

- I deputati polacchi del partito Diritto e giustizia (PiS) hanno depositato al Sejm una proposta di legge per estendere il voto per corrispondenza a tutti gli elettori in occasione delle presidenziali del prossimo 10 maggio. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". La proposta è stata avanzata in relazione alla pandemia di coronavirus in corso. A detta degli autori della proposta, essa non comporta spese aggiuntive per le casse dello Stato. "Affinché diventi legge è necessaria la collaborazione di Sejm e Senato, su cui contiamo", dicono. Le elezioni presidenziali sono previste per il prossimo 10 maggio, con l'eventualità di un secondo turno il 24. Da diverse settimane i politici dell'opposizione chiedono di spostarne la data in ragione della pandemia in corso. (segue) (Vap)