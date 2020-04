Polonia: elezioni presidenziali, Pis vuole estendere voto per corrispondenza a tutti i cittadini (2)

- Nei giorni scorsi Malgorzata Kidawa-Blonska, candidata alle presidenziali polacche per Piattaforma civica (Po), ha precisato che la sua decisione di sospendere la campagna elettorale non equivale a un ritiro della sua candidatura. "Non ho ritirato la mia partecipazione alle elezioni presidenziali", ha chiarito la vicepresidente del Sejm, la camera bassa del parlamento polacco. La decisione di sospendere la campagna è giunta ieri, comunicata con una lettera aperta pubblicata su Facebook. Secondo Kidawa-Blonska le elezioni non potranno svolgersi il 10 maggio per vari motivi. "Innanzitutto perché in questo momento dovremmo occuparci di aiutare i polacchi in difficoltà. Quelli che perdono il lavoro, che hanno imprese, i medici, gli infermieri. Questo dovrebbe essere il nostro principale obiettivo", afferma la candidata di Po. (segue) (Vap)