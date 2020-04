Coronavirus: Iraq, 684 i casi di contagio confermati

- Sono saliti a 684 i casi di contagio da coronavirus confermati in Iraq, con 65 test positivi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dagli ultimi dati trasmessi dal ministero della Sanità. Dei nuovi casi, 22 sono stati individuati a Najaf, dodici a Baghdad, undici a Sulaymaniyah e a Karbala, quattro a Bassora, due a Diyala, uno a Erbil, Kirkuk e Dhi Qar. Quattro sono anche i nuovi decessi, che portano a 50 il numero totale di morti per Covid-19 in Iraq. Nel complesso sono 170 le persone guarite.(Irb)