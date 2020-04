Coronavirus: Coldiretti Lazio, serve accordo di filiera a sostegno del Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta dei trasformatori rischierebbe di mettere definitivamente in crisi un settore già fortemente compromesso e metterebbe definitivamente a rischio la presenza sulla tavola degli italiani di molti prodotti, è il timore di Coldiretti Lazio. Ed è quanto il presidente Granieri ha ribadito anche in una nota inviata ai consorzi e ai trasformatori. "Bisogna fare fronte comune per uscire dalla crisi determinata da questa emergenza – conclude Granieri – Siamo convinti che si possano aprire altre formule per aiutare la filiera e così come ci siamo attivati noi, saremo attenti ad accogliere ogni suggerimento, anche​ per tracciare percorsi comuni a tal proposito. Per questo motivo riteniamo utile che non si decurti il valore del congelamento del latte dai contratti in essere con gli allevatori, ma proponiamo che questo avvenga in una fase successiva, quando al netto degli interventi, si fattureranno i reali costi sostenuti. Nel massimo della trasparenza e della collaborazione, ci auguriamo che questo percorso venga intrapreso, perché il mondo agricolo si è mosso a favore della filiera e auspichiamo che quest'ultima, faccia una parte importante a favore di tutti i componenti". (Com)