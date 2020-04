Iraq: uccisi tre combattenti dello Stato islamico vicino a Tikrit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre combattenti dello Stato islamico sono stati uccisi in un raid delle forze irachene a nord-ovest di Tikrit. Lo ha reso noto il comando per le operazioni di Salahaddin attraverso un comunicato stampa. Il raid è avvenuto nell’ambito di un’operazione sotto il comando del generale Abdul Mohsen Hatim Musa lanciata su sette assi, a est e a ovest della Valle di Tharthar, per rintracciare i terroristi tuttora presenti. (Irb)