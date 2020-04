Coronavirus: Centemero (Lega), più liquidità a economia reale, due odg al decreto Cura Italia

- "Mai come ora serve liquidità all'economia reale, i canali della finanza alternativa vanno rafforzati e le misure prese in considerazione nei nostri ordini del giorno al dl 'Cura Italia' al Senato vanno in quella direzione. Stimolare le imprese a quotarsi o a reperire risorse sui portali di crowdfunding e agevolare chi investe in strumenti come gli Eltif non può che mettere in circolo risorse essenziali per la nostra economia". Così in una nota il deputato Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione Finanze alla Camera. "Il primo odg sarà per il rifinanziamento oltre il 2020 del credito d'imposta dei costi di Ipo e l'estensione dello stesso ai costi di collocamento sulle piattaforme di crowdfunding e il secondo - spiega Centemero - per la stabilizzazione degli incentivi fiscali per gli Eltif vanno nella giusta direzione: dare un'iniezione di fiducia alle nostre aziende sempre più agonizzanti a causa dell'emergenza Covid–19. Ora - conclude - il governo Conte faccia un passo concreto, li accolga e ne dia seguito". (Com)