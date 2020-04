Imprese: Thales Alenia Space Italia, Claudio Comparini nominato Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), annuncia la nomina con effetto immediato di Massimo Claudio Comparini quale deputy Ceo, senior executive vice president osservazione, esplorazione e navigazione di Thales Alenia Space e amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui Comparini succederà nelle cariche a Donato Amoroso. "A nome dell'intero team di Thales Alenia Space, desidero ringraziare Donato Amoroso per la dedizione, l'impegno ed i risultati ottenuti durante i cinque anni spesi nella nostra azienda a capo del business Osservazione, Esplorazione e Navigazione e come Amministratore Delegato Thales Alenia Space Italia, asset d'importanza strategica nell'ecosistema spazio a livello globale," ha commentato Hervé Derrey, Ceo di Thales Alenia Space. (segue) (Com)