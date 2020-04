Coronavirus: Renzi (Iv), vorrei cacciare l'Ungheria di Orban e portare l'Albania nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io vorrei cacciare l'Ungheria di Orban, che non rispetta i valori democratici, e portare l'Albania di Edi Rama autore di un video meraviglioso di solidarietà. Io vorrei un'Europa capace di andare verso gli Stati uniti d'Europa". Questa la posizione del leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervistato questa mattina a "Radio anch'io", su Rai Radio1. Ma attenzione, ha poi chiarito, "a dare all'Europa la colpa di tutto. E' comodo in tempi di crisi trovare un alibi. Se non ci fosse la banca centrale europea noi saremmo già falliti".(Com)