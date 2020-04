Coronavirus: Bernini (FI), su sospensione mutui procedure poco chiare

- Per Anna Maria Bernini "la maggioranza ha fatto un accordo con l’Abi e ora il governo deve assumersi l’impegno di garantire la sospensione dei mutui perché in questo momento la preoccupazione maggiore è quella di liberare le persone che non possono lavorare dall’angoscia delle scadenze". La presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso di "Mattino Cinque" su Canale 5, ha aggiunto che "l’opposizione è stata disponibile sin dall’inizio a collaborare perché in questa condizione ci sono le persone e non le carte bollate. Da oggi i 600 euro del contributo di emergenza, che noi vorremmo fossero almeno 1000, dovrebbero essere disponibili, eppure ho notizie che il sito dell’Inps sia in tilt. Al governo dico 'aiutateci ad aiutarvi' però dobbiamo agire su dati concreti. Snellire le procedure al massimo e dare indicazioni chiare a tutte le banche su come procedere è essenziale", ha concluso Bernini.(Rin)