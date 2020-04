Carceri: garante Lombardia incontrerà domani un gruppo di detenuti di struttura Monza

- Il garante dei detenuti della Lombardia, Carlo Lio, si recherà domani, giovedì 2 aprile, nel carcere di Monza per incontrare un gruppo di una cinquantina di detenuti, su invito della direttrice dell'istituto penitenziario. "Ho accettato la proposta - ha detto Lio - per senso di responsabilità, consapevole che ci troviamo in una situazione difficile a causa della delicatissima fase delle relazioni tra detenuti e amministrazione penitenziaria, con i primi che sentono di vivere tutta una serie di aspettative non corrisposte. Mi prodigherò con l'intento di favorire il mantenimento del dialogo tra le parti. A questo proposito ringrazio la direttrice dell'istituto, che si sta muovendo proprio in questa direzione". All'incontro, previsto per le ore 9.30, parteciperà anche il garante nazionale dei detenuti, Maura Palma, collegato via Skype. (com)