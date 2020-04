Coronavirus: sindaco Cinisello Balsamo, circolare Viminale incoraggia a uscire, non la applicheremo

- La circolare del Viminale che autorizza a delle brevi passeggiate genitore-figlio nei pressi del proprio domicilio "è un incoraggiamento ad uscire di casa, non la applicheremo". A dirlo in una nota è il sindaco di Cinisello Balsamo (MI), Giacomo Ghilardi. "Sono esterrefatto, il ministero dell'Interno pubblica una circolare che suona come un incoraggiamento ai cittadini ad uscire di casa, l'esatto contrario di quello che occorre fare a questo punto della nostra dura battaglia contro il virus, per allentare il più possibile la morsa del contagio", commenta il prima cittadino ribadendo poi la validità dell'ordinanza cittadina che vieta ogni tipo di attività sportiva, ludica e ricreativa, comprese le passeggiate e la corsa. "Non facciamoci false illusioni - aggiunge - non siamo ancora fuori pericolo. In questi giorni abbiamo visto alcuni importanti risultati ma, per restare nella metafora bellica, questo nemico invisibile è tutt'altro che sconfitto". "Devo - ha concluso Ghilardi - ringraziare i cittadini che queste settimane hanno dimostrato buon senso e responsabilità". (com)