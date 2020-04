Coronavirus: sequestrati in Campania 5mila flaconi di gel igienizzante, denunciato farmacista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Nas di Caserta e di Napoli, presso un ingrosso di alimenti e generi vari ubicato in provincia di Caserta, hanno sequestro 5.580 confezioni di igienizzante vantante in etichetta “proprietà germicida e battericida superiori al 99,9%”, privo della prescritta registrazione come biocida e presidio medico-chirurgico. È stato deferito alla Autorità giudiziaria un farmacista, quale fabbricante del prodotto, per frode nell’esercizio del commercio e immissione sul mercato di prodotti privi di registrazione. (Ren)