Coronavirus: Vincenzi (Pd), Regione Lazio sostiene imprese e comunità

- "L'emergenza sanitaria e le importanti misure di contenimento a cui siamo sottoposti ci inducono a mettere in campo azioni di sostegno alle attività produttive della nostra Regione che stanno soffrendo per mancanza di produttività e reddito. Bene ha fatto quindi l'amministrazione Zingaretti a prevedere interventi mirati a supporto delle imprese e dei professionisti dei nostri territori". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio. "Come i 10 milioni di euro stanziati ieri a favore dei sistemi florovivaistico e lattiero-caseario, ripartiti in 5 milioni di euro per il settore florovivaistico e 5 milioni di euro per la produzione del latte bovino e bufalino. E la delibera sugli aiuti derivanti dalla sospensione fino al 30 giugno dei termini di versamento, relativi all'anno tributario 2020, della tassa automobilistica, dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa) e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba). E presto arriverà il 'Pronto cassa', il Piano da circa 450 milioni di misure della Regione Lazio per venire incontro alle esigenze di liquidità di piccole imprese, start up e professionisti. L'amministrazione Zingaretti - conclude Vincenzi - sta davvero lavorando a pieno regime per aiutare i propri cittadini e le realtà economiche regionali, con l'obiettivo di arrivare là dove ci sono difficoltà e sostenere concretamente le proprie comunità". (Com)