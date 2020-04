Ungheria: Kovacs, misure emergenza "in linea con i trattati Ue"

- Le misure di emergenza adottate dal governo ungherese per fronteggiare la pandemia di coronavirus sono in linea con la costituzione del paese e con i trattati dell'Unione europea. Lo ha dichiarato Zoltan Kovacs, portavoce dell'esecutivo di Budapest, che ha così reagito su Twitter alle parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quest'ultima ha chiesto che i governi nazionali agiscano rapidamente e in maniera efficace per assicurare la salute pubblica, ma ha anche dichiarato che le misure di emergenza non devono entrare in rotta di collisione con i principi e valori fondamentali dell'Ue, oltre a dover essere giustificate, proporzionate e con una scadenza precisa. (segue) (Vap)