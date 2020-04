Coronavirus: sale a 115 il numero dei contagi in Georgia, 22 le persone guarite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi positivi al coronavirus in Georgia è aumentato a 115 persone. È quanto riferisce il portale web istituito dal governo per il monitoraggio della malattia. "Ci sono 115 casi confermati di infezione, di cui 22 sono guariti. Inoltre sono 5.106 le persone in quarantena e 294 sotto attento monitoraggio”, stando a quanto riferito. Tra gli infetti ci sono bambini, una donna incinta, alcuni dipendenti dell'ufficio civile della Guardia nazionale e rappresentanti del personale medico. Le autorità georgiane hanno dichiarato lo stato di emergenza sino al 21 aprile a causa della diffusione del coronavirus e lunedì hanno imposto una quarantena generale e il coprifuoco dalle 21 alle 6. Sono entrati in vigore, inoltre, l’interruzione del servizio di trasporto pubblico, compresa la metropolitana di Tbilisi, mentre gli spostamenti in auto, privata o taxi, è limitato a un massimo di tre persone. Alle persone di età superiore ai 70 anni è proibito lasciare la propria abitazione se non per recarsi alle rivendite alimentari o alla farmacia più vicini a casa. Nelle principali città del paese sono stati inoltre istituiti dei posti di blocco da parte di forze dell’ordine e militari. (Res)