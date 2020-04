Roma: mascherine illegali a prezzo maggiorato, denunciati titolari di minimarket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina i carabinieri della stazione Roma Casal Bertone hanno denunciato due persone, titolari di un’attività commerciale in zona Casal Bruciato. I militari hanno controllato un minimarket gestito da due cittadini del Bangladesh di 33 e 27 anni scoprendo che avevano messo in vendita mascherine facciali prive di marchio CE, quindi ritenute pericolose per la salute delle persone, ad un prezzo maggiorato. I carabinieri hanno sequestrato una confezione di 54 mascherine senza indicazioni sul lotto di produzione e anno di fabbricazione. Per i due gestori è scattata la denuncia per immissione sul mercato di prodotti non conformi e manovre speculative su merci. (Rer)