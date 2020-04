Expo 2020: Dubai annuncia il rinvio dell'evento per il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti rinvieranno di un anno l'Esposizione universale prevista inizialmente per il prossimo ottobre che, per la prima volta nella storia, si terrà in un paese del Medio Oriente. Il comitato direttivo del Dubai World Expo 2020 ha deciso di chiedere all'International Exhibition Office, l'organizzazione intergovernativa con sede a Parigi responsabile dell’esposizione, di rimandare l'apertura di 12 mesi a causa della pandemia di coronavirus. Il governo degli Emirati Arabi Uniti è ormai convinto della necessità di cambiare la data di inizio dell'evento alla luce della crisi per il Sars-Cov-2. Lo ha fatto capire chiaramente Reem Bint Ibrahim al Hashem, ministro aggiunto per gli Affari di cooperazione internazionale e direttore generale dell'ufficio Expo 2020 di Dubai, in un messaggio video. "Gli Emirati Arabi Uniti sono il luogo di incontro del mondo e la terra della comunicazione, dove i sogni diventano realtà", ha dichiarato la funzionaria del governo emiratino nel video apparso su Twitter. "Ricordiamo ancora quel momento in cui il nostro paese ha vinto l'hosting dell'Expo mondiale 2020. Da quel giorno in poi, e attraverso una marcia piena di momenti felici e stimolanti, abbiamo condiviso ogni fase e momento". Ma ora, ha aggiunto la Hashemi,"cerchiamo di stare con i nostri amici in tutto il mondo, di comunicare e di convergere, di lavorare insieme per essere forti oggi più che mai. Quando comunichiamo, lavoriamo insieme e siamo uniti possiamo raggiungere ogni risultato". (segue) (Res)