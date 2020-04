Expo 2020: Dubai annuncia il rinvio dell'evento per il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano in lingua araba "Al Bayan", la richiesta degli organizzatori di rinviare l'evento internazionale rappresenta "un messaggio di solidarietà nello spirito di Expo, e darà l'opportunità a diversi paesi di organizzare le loro situazioni interne e affrontare queste sfide" legate alla Covid-19. Con il rinvio dell'esposizione, rimarca il giornale emiratino, "sarà possibile un ritorno più forte per partecipare alla mostra nel miglior modo possibile e il rinvio assicurerà la partecipazione di tutti i paesi che hanno annunciato la loro presenza". Da segnalare che gli Emirati hanno già rinviato il Mercato dei viaggi arabo che avrebbe dovuto svolgersi da aprile a giugno. Il rinvio di Expo comporterà enormi perdite nel settore alberghiero di Dubai, che sperava in un grande periodo di attività in coincidenza con l'apertura della mostra, ma anche nel comparto immobiliare che aveva visto un vero e proprio "boom" in vista della prestigiosa fiera internazionale. (Res)